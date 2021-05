La "nuova" Juventus di Allegri: il tecnico vuole ripartire dalla coppia Dybala-Morata

vedi letture

Massimiliano Allegri ha iniziato già a disegnare la Juventus del futuro. Il nuovo tecnico dei bianconeri, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha iniziato a contattare i giocatori bianconeri: un colloquio informale, dunque, per capire come muoversi in vista della prossima stagione. Allegri vuole ripartire proprio dalla coppia Dybala-Morata: il numero 10 e lo spagnolo sono al centro del nuovo progetto bianconero. L'argentino - si legge - vuole tornare a rivestire i panni dell'attore protagonista dopo una stagione tormentata dai problemi fisici.