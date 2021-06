La nuove Juve: Arrivabene a capo di tre aree, ma anche uomo immagine del club

Nella nuova struttura della Juventus, resasi necessaria dall'addio di Paratici, con la promozione di Federico Cherubini a responsabile dell’area sportiva e di tutte le squadre bianconere, Maurizio Arrivabene diventerà amministratore delegato. Una figura forte e operativa, ricorda Tuttosport, che dovrà gestire il gruppo, valorizzare il brand e perseguirne lo sviluppo commerciale, un suo vecchio cavallo di battaglia ai tempi in cui lavorava in Philip Morris Europa, coordinando le tre aree in cui è suddivisa la società, calcio, finanza e marketing. Lavorerà a stretto contatto con Cherubini, a capo dell’area sportiva, con Stefano Bertola, che continuerà a occuparsi dell’aspetto prettamente finanziario, e con Giorgio Ricci, l’uomo dei ricavi in casa Juventus. Ma Arrivabene potrebbe essere anche l’immagine e la voce della società.