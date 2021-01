La partenza col botto e il lungo oblio. Storia di Llorente al Napoli: il 2020 è da cancellare

E dire che l'inizio era stati di quelli promettenti. Pronti via e subito un assist decisivo nei primi 25 minuti con la maglia del Napoli contro la Sampdoria. Tre giorni dopo la prima in Champions League, l'ingresso al 69esimo e il gol contro il Liverpool per sigillare una vittoria storica. Poi, nel successivo match di campionato, ecco la prima apparizione dal primo minuto, contro il Lecce al Via del Mare: 1-4 il risultato finale e una doppietta decisiva di Fernando Llorente. Sembrava l'acquisto giusto al momento giusto, il perfetto vice Milik con caratteristiche diverse da Milik. Furono invece il 75% dei gol complessivi che Llorente ha poi messo a segno con la maglia del Napoli: 4 in 29 presenze.

Avventura iniziata col botto, ma ben presto scivolata via nell'anonimato. Il quarto e ultimo gol è arrivato a dicembre 2019, contro il Bologna, nell'ultimo mese in cui di fatto Llorente ha visto il campo con continuità. Perché il centravanti basco, complice anche un infortunio, con l'inizio del 2020 è caduto nell'ombra e non s'è mai più risollevato. Non segna ormai da quasi 14 mesi. Soprattutto, non gioca una gara da titolare da oltre un anno, dal 14 gennaio 2020, sfida di Coppa Italia contro il Perugia.

In questa stagione Gattuso, che aveva già dato il suo ok alla cessione a settembre, l'ha rispolverato per una manciata di minuti dopo dopo gli infortuni di Mertens e Osimhen per far rifiatare Petagna. Poco, troppo poco per Llorente, che ora va a Udine per sostituire Kevin Lasagna. E per ritrovare con continuità il campo dopo un 2020 da dimenticare