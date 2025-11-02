La partita del Cholito: in estate Simeone ha detto no alla prima squadra italiana del padre

Quella fra Torino e Pisa sarà, in qualche modo, una partita dal sapore speciale per Giovanni Simeone. Il Cholito, già idolo dei tifosi granata, è stato il colpo per l'attacco di mister Marco Baroni chiuso in estate da Urbano Cairo e Davide Vagnati che dopo una lunga trattativa hanno strappato il suo sì e battuto proprio il Pisa sul tempo.

"Il presidente Cairo mi cerca da tempo e quando mi ha chiamato questa estate sapevo che era arrivato il momento giusto. Ho sentito il direttore, è stata la scelta giusta da fare. In questa sessione di mercato tante squadre mi hanno cercato, ci sono stati momenti in cui ho pensato di rimanere a Napoli ma quando ho parlato con Cairo e Vagnati ho capito che volevo cambiare e venire a Torino era la scelta che dovevo fare", ha spiegato il Cholito nel giorno della sua presentazione.

Il legame con Pisa però non è solo di calciomercato. Nel club toscano infatti ha iniziato la sua lunga carriera italiano il padre Diego, arrivando dall'Argentina e prendendo lo slancio per la grande carriera poi fatta. Un motivo in più per il Cholito per sentire in modo particolare questa importante sfida della 10^ giornata di campionato.