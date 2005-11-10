Ufficiale Il Novara ha un nuovo direttore tecnico: accordo fino al 2027 con Carlo Taldo

Comunicato ufficiale del club piemontese per annunciare l'arrivo del dirigente ex Genoa, Cremonese, Lugano, Casertana e Pontedera.

Il Novara ha annunciato l'arrivo di Carlo Taldo come nuovo direttore tecnico della prima squadra, con un contratto fino al 2027. Il dirigente, forte delle esperienze maturate tra Genoa, Cremonese, Lugano, Casertana e Pontedera, sarà chiamato a guidare la nuova area tecnica dei Gaudenziani. Di seguito il comunicato del club piemontese.

Il comunicato ufficiale del Novara su Taldo

"Novara Football Club comunica di aver affidato l’incarico di direttore tecnico della prima squadra a Carlo Taldo. Il dirigente si lega alla Società azzurra con un contratto fino al 30 giugno 2027. Figura di comprovata esperienza nel calcio professionistico, Taldo vanta un percorso di ben dodici anni nel Genoa, dove ha ricoperto i ruoli di osservatore, direttore sportivo della primavera e della prima squadra. Nel suo curriculum spiccano inoltre le esperienze come responsabile scouting della Cremonese e come direttore sportivo di Lugano, Casertana e Pontedera, sua ultima tappa prima dell’arrivo in azzurro. A Carlo il benvenuto da parte di tutto il Novara FC e gli auguri di buon lavoro".