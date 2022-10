La pazza Inter di Inzaghi sfiora l'impresa: 3-3 a Barcellona in una (gran) partita da crepacuore

Barcellona e Inter pareggiano 3-3: a segno Dembélé e doppietta di Lewandowski per i catalani. Barella, Lautaro e Gosens per i nerazzurri.

Al Camp Nou succede davvero di tutto, in una gara che è stata molto di più di una sfida della fase a gironi di Champions League. Barcellona-Inter finisce 3-3 al termine di un tourbillon di emozioni, di quelle che divertono gli spettatori neutrali fanno venire il crepacuore. Simone Inzaghi disegna una squadra ben più aggressiva delle attese, il primo tempo finisce 1-0 per il Barça grazie a Dembélé. Nella ripresa, si va sulle montagne russe: pari e vantaggio Inter, poi nuovo pari e nuovo vantaggio interista col ritorno al gol di Lautaro. Lewandowski firma il 3-3 e il recupero è un'altra partita in una serata infinita: Asllani si divora il gol del 4-3, il Barça protesta per un rigore che Marciniak spiega non esserci. A un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale, l'Inter torna a casa con un'impresa soltanto sfiorata e assaporata, nel finale addirittura senza Inzaghi che si fa espellere per doppio giallo a tempo di record. Resta una serata memorabile e un ottimo risultato: dopo l'1-0 di San Siro, oltre a giocarsela alla pari col Barcellona, l'Inter è avanti ai catalani in classifica ed è padrona del proprio destino. Poteva andare meglio, ma poteva andare decisamente peggio: basta battere il Plzen in casa per staccare il pass e al momento del sorteggio era tutto fuorché scontato.

Le scelte iniziali: un cambio per Xavi, Inzaghi col 3-5-2. Rispetto alla gara di San Siro, una sola novità per i blaugrana, peraltro forzata: il "vecchio" Piqué prende il posto dell'infortunato Christensen. Confermato lo schieramento fluido con Sergi Roberto molto alto. Dzeko-Lautaro è l'attacco nerazzurro, con Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. Calhanoglu regista, in difesa tornano Skriniar e De Vrij.

La traversa ferma Dzeko, Dembélé lancia il Barça: 1-0 all'intervallo. La palla ce l'hanno i catalani, sin da subito. L'Inter però parte bene: rischia sì, al 9' Mkhitaryan deve salvare sulla linea il tiro di Lewandowski. Però difende in modo proattivo e va pure vicina alla rete: al 16' l'occasionassima di Dzeko, a cui la traversa dice di no. Lautaro e Skriniar non riescono correggere oltre la riga di fondo, il momento in cui la gara cambia il suo andamento arriva di lì a poco. Appena prima della mezz'ora, una chance a testa. Onana - fischiato dal pubblico che l'ha visto solo ragazzino per le continue perdite di tempo - vola su Dembèlé, mentre Dumfries spara centrale l'assist di Barella. Dal 30' in poi l'Inter si abbassa e cala anche sulle seconde palle, il Barça sale di ritmo e di occasioni. È un climax ascendente che, al 40', porta al vantaggio blaugrana: Dimarco perde palla sull'aggresione di Pedri, Raphinha ringrazia e serve un cioccolatino. Dembélé lo scarta a porta sguarnita, è l'1-0 che il Camp Nou aspettava per esplodere di gioia e arriva poco prima dell'intervallo.

Nel secondo tempo succede la qualunque. Ad aprire la ripresa e calmare i bollenti spiriti dello stadio di casa, ci pensa Barella. Il lancio di Bastoni è delizioso o un cross sbagliato, sta di fatto che al 51' pesca il centrocampista tutto solo davanti a Ter Stegen. 1-1 e per qualche istante il Camp Nou ammutolisce. Trovato il pari, l'Inter continua a rischiare più di quanto non abbia fatto a San Siro una settimana fa ma anche a trovare spazi. Calhanoglu da fuori, Skriniar di testa: entrambi costringono il portiere tedesco di casa a super parate per tenere a galla il Barça. È un altro Barça, è un'altra Inter e dopo il pari arriva il gol che tutto il mondo nerazzurro aspetta: al 63' Calhaoglu recupera palla e vede Lautaro sul secondo palo. Il Toro salta Eric Garcia e tira. La palla, che da otto gare non gli vuole entrare in porta, bacia entrambi i pali prima di farlo. È 2-1 e il Barça è sotto: i tamburi continuano a suonare, le facce del Camp Nou cambiano espressione. Trovato il clamoroso vantaggio, Inzaghi passa al 5-4-1 con Bellanova e Gosens esterni di centrocampo. Una scelta che premia sino a un certo punto: all'82', sugli sviluppi di un angolo, Lewandowski svetta. De Vrij respinge male, il polacco perdona una volta ma due no: è 2-2 e il Camp Nou s'infuoca per il finale. Non è finita, anzi: a tempo quasi scaduto, Gosens trova la rete del 3-2 su assist di Lautaro. Sembra impresa, sfuma a un soffio dalla fine: ancora Lewandowski, è 3-3.

BARCELLONA-INTER 3-3

(40' Dembélé, 82' e 90' Lewandowski; 51' Barella, 63' Lautaro, 89' Gosens)