La poesia di Eriksen, acquisto non voluto del mercato di gennaio (per la seconda volta)

L'Inter non poteva fare nessun movimento monetario nel corso del mese di gennaio. Per questo l'ufficialità del rinnovo di Lautaro Martinez arriva tardi, Bastoni è già d'accordo ma tempo ma non ci sono le firme, Barella incomincia a scalpitare dopo due stagioni da condottiero (e possibile fascia di capitano in futuro). Tutto si muoveva intorno al mercato di Christian Eriksen, pagato 27 milioni - commissioni comprese e non ancora pagate - e con uno stipendio da circa 9 milioni di euro annui comprensivi di bonus.

L'ACQUISTO NON VOLUTO - Se fosse arrivata una proposta di discreto livello, Eriksen sarebbe stato ceduto. Conte non voleva più vederlo dopo le parole dal ritiro della nazionale danese in cui affermava di non riuscire a capire come mai non giocasse mai. Va detto che ora ha praticamente cambiato attitudine e ruolo, da trequartista a mezz'ala, prendendo il posto di Vidal. Dioscuri: il cileno era la scelta di Conte per lo scorso gennaio, era arrivato Eriksen, considerato non funzionale alla squadra. Per la seconda volta, consecutivamente, Eriksen è l'acquisto non voluto. Malissimo la prima, molto più incoraggiante la seconda.

TRASCINATORE? Eriksen fino a un anno e mezzo fa era nell'orbita Real Madrid, il Tottenham non avrebbe voluto assolutamente cederlo, sperando di rinnovargli il contratto. L'arrivo di Mourinho ha cambiato molto anche nelle gerarchie, ma non nella scelta del danese. Italia, Inter e la voglia di diventare leader. Sepolta fino alla fine di dicembre e dalla punizione contro il Milan che, forse, gli ha regalato nuova vita.