La Premier League punta Calafiori: la Juventus allora alza il pressing su Kiwior

vedi letture

Movimenti in difesa per la Juventus. La società bianconera sta lavorando senza sosta per dare a mister Thiago Motta una squadra senza dubbio competitiva per la prossima stagione. Il mirino principalmente era posizionato su Riccardo Calafiori, difensore lanciato dal tecnico a Bologna e protagonista di un grande campionato che lo ha portato anche a partecipare da titolare all'Europeo con la maglia della Nazionale italiana.

Juve decisa su Kiwior

La Premier League però è entrata a gamba tesa puntando l'ex terzino, ora diventato centrale. Sul giocatore infatti ci sarebbero anche le attenzioni di Arsenal e Tottenham, pronta a dare il via ad un derby londinese di mercato per aggiudicarsi il ragazzo. Motivo per cui dalle parti della Continassa starebbero pensando ad un altro profilo che l'attuale allenatore conoscerebbe altrettanto bene. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri potrebbero virare definitivamente su Jakub Kiwior dell'Arsenal.

Lanciato da Thiago Motta allo Spezia

Le strade di Thiago Motta e Kiwior potrebbero dunque incrociarsi ancora una volta. Il difensore polacco infatti lanciato dall’attuale allenatore bianconero nella stagione 2021-2022 che terminò con una salvezza nel massimo campionato. Prestazioni sempre più convincenti che poi gli valsero la chiamata in Premier League nel gennaio 2023 quando si trasferì all’Arsenal.