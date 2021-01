La punta, Khedira e le richieste per i giovani: il punto sul mercato della Juventus

Non sarà certo un gennaio di rivoluzione per la Juventus, dove l'obiettivo adesso è la quarta punta. Ma tutto si sta muovendo senza fretta e con i giusti tempi di riflessione sui vari obiettivi. Gianluca Scamacca è un nome da tener in considerazione: il Genoa è pronto a interrompere il prestito e il Sassuolo a liberarlo. Solo che chiede 18-20 milioni e l'obbligo di riscatto, anche a 18 mesi. Resta così alta la candidatura di Graziano Pellè, svincolatosi dallo Shandong Luneng: il trentacinquenne è un nome importante per il mercato internazionale e piace anche all'Inter e negli Emirati Arabi. Da definire l'addio di Sami Khedira per il quale al momento latitano le proposte dalla Premier League, l'unica al momento sul tavolo del tedesco è in patria, dallo Stoccarda. Per questo ancora non ha deciso, ma la Juve è pronta a concedergli il visto per andar via. Richieste per Gianluca Frabotta ma il club vorrebbe tenerlo per mantenere alte le possibilità di rotazioni anche sull'esterno per Andrea Pirlo. Può partire Wesley, dopo il Sion ecco il Trabzonspor in Turchia. Intanto Pirlo non vuol far partire Radu Dragusin, difensore titolare anche ieri. Chiosa su Paulo Dybala: in Francia sono certi, Pochettino lo vuole come nuova ulteriore stella per il suo PSG. Costo base per la Juventus, 70 milioni di euro.