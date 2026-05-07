La rivelazione dell'ex presidente di Manna: "Gasperini lo chiama di continuo, Roma lo lusinga"

Angelo Renzetti, ex presidente del Lugano quando Giovanni Manna era il direttore sportivo del club, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Stile TV per commentare l'interesse della Roma nei confronti dell'attuale dirigente del Napoli. Manna è infatti nel casting per il dopo-Massara, che comprende anche i vari Nani, D'Amico e Sogliano.

Di seguito le parole di Renzetti su Manna: "Credo che Manna sia lusingato dalle parole di Gasperini che gli telefona un giorno sì e un giorno no. Se Gasperini cerca Manna qualcosa c’è, poi è chiaro che Manna è affezionato a Napoli. Ho sentito Giovanni una volta sola e mi ha detto che era sollecitato e lusingato da questo interesse della Roma, ma con un adeguamento a Napoli resterebbe perché ha un contratto lì".

La Roma ha fatto anche un sondaggio per Ausilio

Nei giorni scorsi c'è stato un sondaggio, da parte della Roma, per Piero Ausilio. Il direttore sportivo dell'Inter e artefice delle ultime vittorie in collaborazione con Giuseppe Marotta - prima amministratore delegato e ora presidente - più Dario Baccin, che è attualmente il vice di Ausilio. La risposta è stato un diniego, seppur grato dell'opportunità. L'idea, secondo quanto raccolto da TMW, è quella di rimanere all'Inter e continuare nel progetto che sta andando avanti dall'approdo di Marotta alla fine del 2018. Quindi continuerà il casting per il futuro ds giallorosso dopo che ci sarà una probabile risoluzione con Massara nei prossimi giorni.