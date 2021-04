La Roma al ritorno passa se... A Fonseca va bene anche perdere 1-0

Compiti di matematica semplici, ma pur sempre da fare. La Roma, dopo il successo per 2-1 conquistato ieri sera ad Amsterdam, ha un piede in semifinale di Europa League. Nella gara di ritorno contro l’Ajax, infatti, i giallorossi passerebbero anche in caso di sconfitta per 1-0 all’Olimpico. In caso di 2-1, supplementari e nel caso rigori. Con una sconfitta con due o più gol di scarto, a passare sarebbero ovviamente gli olandesi.