La Roma dà ancora un'opportunità a Mayoral. Ma cambia Villar e Fazio

vedi letture

La sconfitta contro il Milan potrebbe portare pochi correttivi alla Roma di Paulo Fonseca. Perché se è vero che è stata l’ennesima sconfitta contro una squadra di primissimo livello da parte dei giallorossi, dall’altro l’assenza di Dzeko e utilizzare Mkhitaryan come falso nove potrebbe essere il colpo di grazia per Borja Mayoral, certo non uno dei migliori nella sfida di domenica sera, perché controllato molto bene da Tomori.

RIENTRA KUMBULLA - Fra le tante insufficienze della sfida contro il Milan c’è quella di Fazio, che probabilmente cederà il posto a Marash Kumbulla, di ritorno dopo lo stop. In compenso continuerà a esserci Cristante al centro della retroguardia e Mancini sulla destra. Confermate anche le fasce, con Karsdorp e Spinazzola, mentre delle novità ci potrebbero essere in mediana, con l’arretramento di Pellegrini sulla linea dei centrocampisti e El Shaarawy come trequartista dietro l’unica punta. Mayoral, appunto.

EL SHA IN RAMPA DI LANCIO - Così dopo oltre sei mesi, fra allenamenti mancati e la necessità di tornare in Italia, El Shaarawy può giocare dal primo minuto in un campionato nazionale. L’ultima volta era stato il 26 di agosto, quando lo Shanghai Shenhua aveva pareggiato per 0-0 contro l’Henan Jianye. Poi la sfida dall’inizio contro il Braga, in Europa League, dopo la vittoria contro la Moldavia per 6-0, nell’amichevole del 7 ottobre. Nella corsa verso una zona Champions non poi così distante (2 punti) può essere decisivo.