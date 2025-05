La Roma e Gasperini sono vicinissimi: quali sono i giocatori della rosa buoni per il suo credo

La Roma si muove e in queste ore, con la famiglia Friedkin e il ds Florent Ghisolfi, sta incontrando Gian Piero Gasperini, tecnico che a stretto giro di posta dovrebbe formalizzare il suo addio all'Atalanta per firmare un triennale da 5 milioni più bonus con la società giallorossa.

L'incontro decisivo sta andando in scena in territorio 'neutro', a Firenze, in una delle proprietà del presidente Friedkin. E lì, fra dettagli del contratto e finalizzazione dello staff, è probabile che si stia discutendo anche dell'attuale rosa giallorossa e degli accorgimenti che inevitabilmente serviranno all'allenatore di Grugliasco per proporre la sua idea di gioco che tanti risultati ha portato a Bergamo.

Il portiere Svilar è una questione a parte ovviamente, col rinnovo che continua a non arrivare. In difesa Mancini e Ndicka sembrano adatti al suo credo, così come Angelino e Rensch sulle corsie laterali. A centrocampo Cristante potrebbe ritagliarsi un ruolo, col centrocampista che ben conosce Gasp dai tempi di Bergamo. Pisilli e Manu Kone sembrano perfetti per le sue idee, mentre qualche dubbio in più esiste su Paredes. Pellegrini potrebbe essere rivitalizzato e Baldanzi potrebbe trovare nuovi spazi, così come benefici dovrebbero arrivare per El Shaarawy e soprattutto Soulé e Paulo Dybala. Qualche dubbio in più, per così dire, per il centravanti Artem Dovbyk, grande investimento dello scorso anno. Questioni che Gasperini ed i i dirigenti della Roma affronteranno proprio in queste ore, prima della fumata bianca definitiva che arriverà dopo gli inevitabili discorsi sul prossimo calciomercato.