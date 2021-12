La Roma e Zaniolo tratteranno il rinnovo da gennaio. Intanto spunta il Tottenham su di lui

vedi letture

Nelle scorse ore hanno fatto particolarmente discutere le dichiarazioni di José Mourinho su Nicolò Zaniolo. Oggi il quotidiano Tuttosport si concentra così sul futuro del talento della Roma e spiega come tali parole siano state interpretate come una volontà di proteggere il ragazzo, da parte del suo entourage. Lo stesso Zaniolo, si legge, a gennaio inizierà a trattare il rinnovo del contratto con la Roma attualmente in scadenza nel 2024: le sirene di mercato non sono mai mancate, comprese quelle legate alla Juventus. Ma ad oggi l'unico club che potrebbe realmente farci un pensierino è il Tottenham di Antonio Conte.