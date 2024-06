La Roma fa sul serio per Chiesa: Ramadani atteso in Italia, ecco quanto chiede di stipendio

Fali Ramadani è pronto a sbarcare in Italia e l'incontro tra martedì e mercoledì dovrebbe chiarire qualcosa in più sul futuro di Federico Chiesa. Come riporta PanoramaSport.Al, il tecnico dell'attaccante della Juventus ha tante richieste per il suo assistito, anche se la Roma è passata in cima alla lista delle pretendenti, visto che il desiderio dell'ex Fiorentina è quello di restare in Italia se dovesse lasciare Torino.

Ma la novità è che Fali Ramadani chiederà alla Roma lo stesso stipendio che stava trattando con la Juventus, prima che si fermassero le trattative per il rinnovo, quindi pari a 7 milioni di euro netti a stagione. Probabilmente - aggiunge la medesima testata - la Roma potrà permettersi questa cifra, visto che era più o meno quello che guadagnava Lukaku prima di partire.