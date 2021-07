La Roma forte su Shomurodov. Così si sblocca il mercato del Genoa: il punto

Genoa al centro del mercato oggi e tutto parte da una possibile cessione. È in pieno corso di svolgimento la trattativa per portare Eldor Shomurodov dal Grifone alla Roma. L'uzbeko è la prima scelta di Jose Mourinho nonostante il club abbia bloccato Alexander Sorloth del RB Lipsia. Contatti in vista tra Roma ed entourage, la trattativa sembra già in fase avanzata tra le parti anche se nulla è ancora definito nelle cifre e nella formula.

Il Genoa deve piazzare una cessione importante, e il nome individuato sembra quello di Shomurodov, per poi chiudere i colpi in entrata. Hernani dal Parma è a un passo, poi depositerà Salvatore Sirigu (lo ha già fatto con Stefano Sabelli), rinnoverà con Goran Pandev e si concentrerà sui rinforzi in attacco. È a un passo l'intesa da 2 milioni più bonus per Caleb Ekuban del Trabzonspor, il sogno già raccontato negli scorsi giorni è Vladislav Supryaga della Dinamo Kiev.