La Roma in Europa si trasforma, quando passa in svantaggio poi vince (quasi) sempre

vedi letture

“L’Europa è un’altra cosa” direbbe Gabbani guardando la Roma e parafrasando la sua canzone. La squadra di Fonseca, infatti, nella settimana forse più difficile della gestione del portoghese da quando è arrivato nella Capitale riesce a fare ancora una volta lo switch che fin qui era riuscito tra campionato e coppa. La vittoria con l’Ajax per 2-1 è di fondamentale importanza, soprattutto se si guarda alle assenze come quelle di Smalling, El Shaarawy, Kumbulla, Mkhitaryan e Zaniolo. A queste si aggiunge il problema al flessore destro di Spinazzola, costretto a lasciare il campo nel momento migliore della partita. Insomma, la Roma sembrava aver perso la bussola subito dopo con il gol di Klaassen e invece nella ripresa la ribalta conquistandosi la possibilità di avere 2 risultati su 3 nella gara di giovedì prossimo all’Olimpico e archiviando tutte le voci che si sono susseguite in settimana di scontri tra il tecnico e lo spogliatoio. L’urlo di Ibanez al triplice fischio e la corsa della squadra ad abbracciare il brasiliano dopo il 2-1 sono la testimonianza di un gruppo che, al netto delle difficoltà e degli scontri che ci sono stati, ha messo da parte dissapori e malumori per provare a rendere magico un percorso europeo che fin qui è stato ottimo. E lo è anche nei numeri perché da quando è iniziata la fase a eliminazione diretta ha sempre vinto e se è vero che gli attaccanti non segnano, la squadra di Fonseca riesce comunque a mantenere la media di due gol a partita, ma soprattutto c’è un dato più di altri che fa capire come scatti qualcosa nella testa dei giocatori giallorossi quando giocano in Europa. Nelle undici partite fin qui disputate la Roma per quattro volte è andata in svantaggio, ma in tre occasioni poi è riuscita a ribaltare il risultato completamente vincendo le gare. Era successo nel doppio confronto con lo Young Boys nel girone, non con il Cska Sofia ma la partita non valeva più nulla ai fini del passaggio del turno, ed è successo di nuovo ieri sera ad Amsterdam. Una differenza notevole se si guarda al campionato dove i giallorossi sono andati sotto 10 volte riuscendone poi a vincere solamente una volta. Gli episodi contro l’Ajax hanno fatto tutta la differenza del mondo. Dal rigore parato di Pau Lopez alla papera di Scherpen su Lorenzo Pellegrini che con la punizione di ieri sera entra in 15 reti stagionali della Roma (8 gol e 7 assist). Mai gli era successo nelle precedenti annate e la voglia del sette giallorosso è di continuare così per portare la Roma il più avanti possibile in Europa. Intanto è al seconda volta che con un suo gol 'salva' Fonseca. Era successo in campionato con lo Spezia ed è andata così anche ieri sera. Paulo ringrazia e si toglie qualche sassolino dopo le critiche degli ultimi giorni.