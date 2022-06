La Roma insidia la Fiorentina per Dany Mota. Sondaggio sponsorizzato da Mourinho

Spunta una nuova estimatrice per Dany Mota, punta di diamante del Monza neopromosso in Serie A. Secondo TuttoMonza.it, oltre alla Fiorentina, anche la Roma avrebbe chiesto informazioni sull'attaccante. Un sondaggio dietro al quale si cela il grande apprezzamento di José Mourinho per il connazionale, tanto che lo Special One avrebbe fatto visionare più volte dai propri collaboratori il classe '98.