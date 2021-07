La Roma perde Villar. Lo spagnolo rientrerà direttamente per l'inizio del campionato

Mourinho nell'immediato per la sua Roma non potrà contare su Gonzalo Villar: lo spagnolo ha rimediato una distorsione di primo grado del ginocchio sinistro che lo costringerà a uno stop di un paio di settimane. Nessun allarme nello staff medico del club, l'infortunio - il primo vero e proprio della nuova stagione - è stato casuale e non riconducibile ai carichi di allenamento. Se tutto va bene - sottolinea il Corriere dello Sport - l’ex Elche rientrerà in prossimità dell’inizio della stagione, tra la gara di Conference League (il 2 agosto il sorteggio dell’avversaria) e quella di campionato contro la Fiorentina.