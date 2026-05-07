La Roma pesca dalla Germania: osservatore per Culbreath, affare low cost dal Leverkusen

La Roma guarda alla Germania per ridisegnare le corsie esterne. Creatività e freschezza atletica, questo è quanto chiede Gian Piero Gasperini - già dalla scorsa estate con Sancho - così il diesse Massara si è messo in moto. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, ha avviato contatti concreti con il Bayer Leverkusen per sondare l'affare Montrell Culbreath, classe 2007 esploso sotto la guida di Hjulmand. Il tedesco con cittadinanza statunitense viene considerato il profilo ideale per il modulo del Gasp, il 3-4-2-1. La valutazione? Ora oscilla tra i 7 e gli 8 milioni di euro, una cifra che rende l'operazione un potenziale colpo prima che la concorrenza internazionale faccia lievitare il prezzo.

Missione tedesca

Il dossier mercato della Roma si arricchisce di nomi, specialmente dopo la recente missione di un osservatore giallorosso alla BayArena. Durante la sfida tra Bayer Leverkusen e Lipsia, l'attenzione è stata rivolta proprio a Culbreath, ma gli occhi si sono posati pure su Schlager e Nusa. Parallelamente, resta vivissimo l'interesse per Kerim Alajbegovic, ala attualmente in forza al Salisburgo. Sebbene il calciatore sia stato appena riscattato per circa 8 milioni, il suo futuro è strettamente legato alle decisioni che verranno prese dal club delle Aspirine. Servirà passare di lì per trovare un accordo.

Celik in scadenza

Zeki Celik è prossimo alla scadenza del 30 giugno e le possibilità di un rinnovo appaiono oggi ridotte al lumicino, stando al quotidiano romano. In questo scenario, l'innesto di Culbreath permetterebbe a Gasperini di lavorare su un talento già abituato a compiti offensivi con la nazionale Under 19 tedesca ma in costante crescita tattica. E con un ingaggio sostenibile, in piena linea con il volere dirigenziale.