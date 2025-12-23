Un talento al giorno, Montrell Culbreath: che weekend! Il Bayer ha il futuro in casa

Weekend indimenticabile per Montrell Culbreath, giovane talento del calcio tedesco-americano, nato il 29 agosto 2007 a Landstuhl (Germania), vicino a Kaiserslautern: è stato lui a segnare il 3-1 che ha steso il Lipsia durante la sfida di sabato, in Bundesliga. Possiede la doppia cittadinanza tedesca e statunitense, il che lo rende eleggibile per entrambe le nazionali. Attualmente gioca come ala destra, ma ha la capacità di adattarsi anche come centrocampista destro o trequartista.

A livello internazionale, ha collezionato 35 presenze con le giovanili tedesche (fino all'U19, con 8 gol totali), ma ha anche rappresentato gli USA U16 in tre partite nel 2022. Non ha più giocato per gli Stati Uniti dal 2022, ma rimane un obiettivo della federazione, per un possibile ritorno. Con il gol di sabato, a 18 anni e 113 giorni, è diventato il quarto marcatore più giovane nella storia del Leverkusen in Bundesliga, dietro a Florian Wirtz, Kai Havertz e Julian Brandt. A livello tattico si esalta in corsia, dove utilizza finte rapide, cambi di direzione improvvisi e accelerazioni esplosive per superare i difensori. È un attaccante diretto, abile nei duelli di transizione, con un repertorio di trucchi tecnici che lo rende imprevedibile: può tagliare verso l'interno per calciare o andare sull'esterno per crossare. Ha un buon istinto per lo spazio, con movimenti off-ball intelligenti che sfruttano le linee alte avversarie, creando caos nelle ripartenze.

Nome: Montrell Culbreath

Nato il: 29 agosto 2007

Nazionalità: tedesco/statunitense

Ruolo: ala destra

Squadra: Bayer Leverkusen

Assomiglia a: Leroy Sané

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale