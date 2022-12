La Roma rivuole Frattesi, come un anno fa. Stavolta il Sassuolo può dire di sì

Come un anno fa, la Roma vorrebbe regalarsi Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che tanto bene sta facendo negli ultimi anni. Inserimenti, gol e molta sostanza in mezzo al campo, sulle orme di capitan Lorenzo Pellegrini, che ha compiuto lo stesso percorso, con la trafila nelle giovanili della Roma e poi il passaggio in neroverdo per la maturazione definitiva. Il problema semmai è costituito dalla valutazione, visto che gli emiliani sono sempre più bottega cara - si è visto con Raspadori e Scamacca - anche se sono più propensi a cedere il calciatore nella prossima finestra di mercato invernale, ben sapendo di essere troppo lontani dall'Europa o dalla retrocessione.

Contropartite tecniche

Il legame fra i due club è però solido e quindi, per abbassare la proposta economica, la Roma può inserire il giovane Dove, una delle sorprese di questo terzo di campionato. Anche qui la maturazione dovrebbe avvenire in Emilia, poi chissà. La concorrenza per Frattesi c'è ed esiste, visto che qualche squadra ha chiesto informazioni.

L'Inter lo segue per giugno.

Dall'altra parte ci sono i nerazzurri che a gennaio difficilmente toccheranno i meccanismi e che, l'anno scorso, avevano chiesto informazioni in maniera molto seria. Peccato che la valutazione fosse tra i 30 e i 35 milioni, con l'Inter che ha preferito virare su Asllani, caratteristiche differenti ma anche valore diverso. In caso di un addio fra Barella e Calhanoglu, a giugno, le cose cambierebbero.