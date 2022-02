La Roma s'iscrive alla corsa per Ginter: Mourinho ha contattato il difensore tedesco

C'è anche la Roma in corsa per il difensore tedesco Matthias Ginter, calciatore in scadenza di contratto col 'Gladbach che non rinnoverà. Come riporta la 'Bild', ci sono stati dei contatti tra il centrale di difesa classe '94 e José Mourinho che è già al lavoro per costruire la rosa della prossima stagione. Lo Special One ha sondato il campo per il centrale tedesco, sulle cui tracce ci sono diversi club europei.