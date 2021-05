La Roma saluta Bruno Peres: "Grazie per questi anni". Il brasiliano giocherà nel Trabzonspor

La Roma saluta ufficialmente il terzino brasiliano Bruno Peres con un post sui suoi canali social. "Ciao Bruno, grazie per questi anni in giallorosso. Ti auguriamo il meglio per il futuro!", ha scritto il club giallorosso.

Bruno Peres ripartirà dalla Turchia, ha firmato col Trabzonspor.