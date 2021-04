La Roma saluta la Champions. Anzi, cambia strada e punta tutto sull'Europa League

La classifica oramai si è fatta più che complicata, per la Roma di Paulo Fonseca. Il pareggio col Sassuolo ha evidenziato una volta di più l'annoso problema giallorosso: bene con le piccole, a rilento e senza acuti con le big e con le squadre di simil livello. Vista la densità di squadre a caccia del posto Champions e le vittorie a ripetizione delle contendenti, ad oggi appare davvero complicato continuare ad inserire la Roma nel novero delle pretendenti. Mai dire mai ovviamente. Ma ad oggi la corsa Champions appare più una scalata impervia che non una reale possibilità, per la Roma. L'obiettivo qualificazione resta, ma forse squadra, allenatore e società hanno capito che è meglio battere altri sentieri. E lasciar perdere l'arrampicata in Serie A.

Giovedì la Roma volerà ad Amsterdam per giocarsi l'andata dei quarti di finale di Europa League. Una sfida difficile, certo. Ma decisamente alla portata della Roma. O almeno, della Roma ammirata fin qui in Europa. La squadra di Fonseca infatti da qualunque lato la si guardi sembra sempre più una creatura adatta al palcoscenico europeo e probabilmente anche i giocatori stessi, volendo o non volendo, già da giorni riservano qualche briciolo di energia (fisica e mentale) in più per la gara del giovedì sera. Il ritorno all'Olimpico è un ulteriore stimolo a far bene alla Cruyff ArenA, ben sapendo che lo scoglio successivo potrebbe essere il Manchester United. Ma a quel punto, si spera, il calendario racconterebbe di una semifinale. Ovvero di una partita in cui tutto può accadere. Quindi giusto crederci, sperarci, puntarci. Anche perché ad oggi, più che il campionato, sembra quella europea la pista più dritta per arrivare in Champions League. Senza contare il prestigio di un trofeo del genere in bacheca, ovviamente.