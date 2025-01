La Roma saluta Le Fée, per sostituirlo anche due profili del Cagliari. Ranieri li conosce bene

La Roma ha registrato l'uscita di Enzo Le Fee dalla propria rosa, anche se ancora non è ufficiale il centrocampista francese lascerà la Capitale d'Italia per accasarsi al Sunderland, che lo acquista in prestito con obbligo condizionato (scatta all'eventuale promozione in Premier League dei Black Cats) a 23 milioni di euro. I giallorossi si guardano intorno per i sostituti e in tal senso Ranieri potrebbe indicare una sua vecchia conoscenza.

Un nome che infatti già era stato accostato in estate alla Roma è quello di Matteo Prati. L'allora allenatore De Rossi lo aveva avuto alla SPAL, l'attuale tecnico Ranieri (e prossimo consigliere sportivo del club sul mercato, se le cose non dovessero cambiare) ci ha invece lavorato in quel di Cagliari e potrebbe spendere una buona parola. Discorso simile per un altro centrocampista del Cagliari, il roccioso congolese Antoine Makoumbou.

Intanto Le Fée va al Sunderland: oltre agli inglesi si erano interessati a lui anche altri club, sopratuttto le due sivigliane di Spagna lo avevano cercato. Da una parte il Betis, dall'altra il Siviglia, ma i Black Cats hanno sfruttato un vantaggio speciale sulle altre: Le Fée ha infatti già lavorato con l'attuale tecnico del Sunderland, Régis Le Bris, durante la loro esperienza comune al Lorient. Questo fattore ha giocato un ruolo determinante nel convincere il giocatore a trasferirsi in Inghilterra, anche se in seconda divisione.