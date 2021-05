La Roma sulle tracce di Saint-Maximin. Dall'Inghilterra: è il primo obiettivo di Mou per l'attacco

Novità di mercato in arrivo dall'Inghilterra, per la prossima Roma di José Mourinho. Secondo il Northern Echo lo Special One, nei suoi discorsi con la dirigenza giallorossa, avrebbe indicato Allan Saint-Maximin come principale obiettivo per l'attacco della prossima stagione. La Roma già un paio di anni fa si era avvicinata al francese, quando giocava nel Nizza, e oggi l'interesse torna ad emergere. Gli ostacoli però, spiega il quotidiano, non mancano: il primo è il prezzo, superiore ai 40 milioni di euro. Il secondo è la scarsa voglia del Newcastle di privarsi di lui, forte anche di un contratto in essere fino al 2026.