La Roma vuole esonerare Mourinho? Zazzaroni: "Situazione assurda e paradossale"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato del possibile esonero di José Mourinho: "Dan Friedkin avrebbe voluto cacciarlo subito ma l'intervento di Tiago Pinto ha evitato una follia tecnica e ambientale. L’avventura di Mourinho in giallorosso è a tempo: se domani dovesse perdere col Cagliari di Ranieri (a proposito di destini incrociati), ultimo appuntamento prima della sosta per gli impegni delle nazionali, la parentesi più temuta dagli allenatori a rischio, lo Special andrebbe incontro al licenziamento e la squadra sarebbe immediatamente affidata a un’altra guida. Una situazione assurda e paradossale, se si considerano i miracoli compiuti negli ultimi due anni dall’allenatore portoghese, amato e seguitissimo dalla tifoseria. Mou può rimproverarsi un solo errore: non essere andato in Arabia Saudita dopo la finale di budapest, rinunciando a 96 milioni.

Conservo la speranza che Friedkin tornis suoi suoi passi e permetta al tecnico e allo staff di concludere la stagione. La separazione traumatica non la merita nessuno".