La Sampdoria studia la proposta per Quagliarella: rinnovo annuale, salary cup e bonus

È ormai in via di definizione la proposta del nuovo contratto (rinnovo su base annuale) che, presumibilmente in tempi molto brevi, la Sampdoria all'agente di Fabio Quagliarella, che il prossimo 30 giugno andrà in scadenza. A quel punto manager e giocatore valuteranno l’accordo prima di fornire una risposta alla società. Nulla è trapelato sino ad oggi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ma è presumibile che, sulla base di una sorta di salary cap allo studio da parte della società blucerchiata, a Quagliarella venga offerto un ingaggio adeguato all’importanza del capitano con bonus adeguati legati a vari obiettivi personali e di squadra.