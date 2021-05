La settimana decisiva per il Sassuolo: addio De Zerbi, poi incontri tra Giampaolo e Italiano

vedi letture

Il Sassuolo prepara il dopo Roberto De Zerbi. Come raccontato su queste colonne, è fissato per la prossima settimana l'incontro con l'entourage di Marco Giampaolo. Verrà definito al contempo dunque anche il passaggio di De Zerbi allo Shakhtar Donetsk, il tutto mentre l'ex tecnico del Torino è diventato un nome caldo per la panchina dei neroverdi. Giampaolo è considerato un nome giusto per aprire un ciclo, anche tecnico. Il primo nome resta quello di Vincenzo Italiano ma quel che è emerso dagli ultimi contatti è che ci sarebbe stallo sullo staff: inoltre lo Spezia vuole rilanciare per tenerlo, sul progetto tecnico ed economico. Per questo la permanenza agli Aquilotti non è certo da escludere.