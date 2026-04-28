La solidarietà di Dino Tommasi a Rocchi e Gervasoni: "Vicinanza forte da tutti gli arbitri"

La giornata di oggi ha fatto segnare il debutto a Open Var, nella sua nuova veste di designatore arbitrale di Serie A e B, di Dino Tommasi. L’ex arbitro, già componente Can, aveva partecipato a diverse puntate della trasmissione organizzata da Dazn in collaborazione con Aia e Figc, ma non ancora in questo nuovo ruolo.

In apertura di puntata, Tommasi - nominato ieri dal Comitato Nazionale al posto di Gianluca Rocchi - ha inviato un messaggio all’ex designatore e al suo braccio destro Andrea Gervasoni, entrambi autosospesi dopo essere stati iscritti nel registro di indagati da parte della Procura di Milano per concorso in frode sportiva (non tra di loro, visto che si tratta di partite diverse su cui si indaga, e non si sa con chi).

“Voglio mandare un messaggio di solidarietà a Gianluca e Andrea - ha detto Tommasi - da parte di tutto il gruppo arbitri, un messaggio di vicinanza forte. Siamo sereni, cerchiamo di terminare con stabilità e determinazione il finale di campionato”.