La strategia dell'Inter per l'estate. Servirà almeno il sacrificio di un big: sarà Eriksen?

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna fa le carte al futuro del mercato dell'Inter e spiega che il ridimensionamento dei programmi sembra quasi scontato. Ci sarà, e non basterà cedere i giovani come in passato per sistemare il bilancio. Sarà obbligatorio far partire almeno un big, meglio ancora se dall'ingaggio pesante. E sarà necessario abbassare anche il monte stipendi: niente saldi, ma un sacrificio pesante sull'altare dei conti ci sarà. Sarà Christian Eriksen, si chiede il giornale?