La suggestione sull'asse Madrid-Parigi-Torino e i destini di Mbappé, CR7 e Icardi

Il grande intreccio di mercato potrebbe andare in scena sull'asse tra Parigi, Madrid e Torino. Florentino Perez potrebbe provare a fare un regalo a Carlo Ancelotti, chiamato Kylian Mbappé: per il quale Al-Khelaifi non molla, ma è il Galattico che Florentino vuole per il nuovo Santiago Bernabeu. Ipotesi, quelle suggestive raccontate da La Gazzetta dello Sport, che fanno presagire allora Cristiano Ronaldo al PSG e Mauro Icardi verso l'addio. Magari proprio direzione Juventus.