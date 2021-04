La svolta di Locatelli: "Al Sassuolo e con De Zerbi mi sono rilanciato. Sì, anche litigando"

A lei cosa ha dato De Zerbi? E' questa una delle domande a cui risponde Manuel Locatelli, tra i più positivi della stagione del Sassuolo, nell'intervista al Corriere dello Sport: "Con lui sono maturato parecchio. Tra noi non sono state solo rose e fiori, ma ci sono stati anche diverbi. Anzi, vere e proprie litigate. Dopo quei confronti ero arrabbiato con lui, ma con il tempo ho capito: ciò che diceva era per farmi crescere. Quando sei giovane puoi sbagliare e io l’ho fatto: pensavo di dover giocare sempre e invece mi trovavo in panchina. Appena ho iniziato ad allenarmi tutti i giorni dando sempre il massimo. Il resto lo hanno fatto le idee che De Zerbi mi ha trasmesso: sul campo è uno migliori tecnici in circolazione e con lui impari parecchio. La fiducia in me stesso è cresciuta e ora sono più sicuro delle mie possibilità".