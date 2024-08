La telenovela Hermoso si sta per chiudere: Roma a un passo, accordo triennale

vedi letture

Il difensore Mario Hermoso è a un passo dall'arrivo in Italia. Dopo esser stato trattato dall'Inter e poi vicinissimo al Napoli, l'ex calciatore dell'Atletico Madrid - svincolato dallo scorso 1° luglio - è ormai a un passo dall'accordo con la Roma. Secondo 'Sky', le parti stanno definendo l'intesa sulla base di un contratto triennale.

Intanto Daniele De Rossi quest'oggi in conferenza stampa s'è così espresso sul calciomercato della Roma: "Io penso che il mercato sia andato nella direzione che volevo io, sono stato supportato dalla società. Per me abbiamo fatto un mercato paradossalmente migliore dell’Inter - ha assicurato De Rossi -, ma l’Inter è più forte di noi, parte da un livello più alto e deve mettere dentro 2-3 giocatori".

Poi in un altro passaggio: "In un paio di mercati potremmo arrivare a fare mercato come l’Inter, aggiungendo 2-3 pezzetti in una squadra che va già bene. Ieri sera i nerazzurri hanno fatto paura un po’ a tutti, ma la Roma secondo me entro pochi anni, lavorando come questo mercato, non vedo problemi a pensarla a lottare per lo Scudetto. La direzione presa è quella giusta e fare mercato sarà sempre più facile perché invece che 7-8 giocatori magari in prestito ce ne sono pochi da cambiare”.