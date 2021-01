La trattativa Suning-Bc Partners accelera. E in ballo c'è la cessione di oltre il 51% dell'Inter

Col passare dei giorni, spiega Tuttosport, lo scenario che prevederebbe una cessione del pacchetto di maggioranza dell’Inter dal gruppo Suning a Bc Partners sta prendendo sempre più concretezza. La negoziazione è ancora in fase preliminare, ma i manager del fondo di private equity londinese guidati dal greco Nikos Stathopoulos stanno portando avanti la due diligence e tutto lascia pensare che in caso di cessione si discuterà di una quota superiore al 51%. Con Suning che a quel punto potrebbe restare nell’Inter col 31% attualmente in mano a Lion Rock Capital.

L’operazione come detto è in fase embrionale, ma le nuove norme e limitazioni imposte dal governo cinese agli investimenti all’estero portano a credere a questo scenario. E la valutazione, che comunque dovrà tenere conto della crisi economica generale, dalle prime stime dovrebbe sfiorare il miliardo di euro.

Bc Partners ha già un piano d’azione - L’idea sarebbe quella di concludere la discussione e quindi l’eventuale cessione entro il termine della stagione. Con Bc Partners che avrebbe già in mente un piano d’azione: serve aumentare il fatturato dell’Inter e per farlo si potrebbero sfruttare maggiormente le potenzialità da media-company globale della squadra. Poi ci sarà la questione main sponsor, anche se in questo caso sembrano in dirittura d’arrivo le trattative con Hengchi, impresa di auto elettriche del gruppo Evergrande.