Lancio di oggetti verso il pullman del Real, il Liverpool: "Condanniamo i fatti e chiediamo scusa"

Un portavoce del Liverpool ha parlato degli incidenti prima della sfida col Real Madrid che hanno visto alcuni sostenitori Reds bersagliare il pullman dei Blancos arrivando a sfondare anche alcuni finestrini: “Condanniamo in maniera inequivocabile le azioni che hanno portato al danneggiamento del pullman del Real Madrid nel suo arrivo a Anfield. Ci scusiamo sentitamente con i nostri ospiti per l’ansia creata. Lavoreremo al fianco della Merseyside Police per ricostruire i fatti e identificare i responsabili”.

LFC spokesman "We condemn unequivocally the actions that led to Real Madrid’s team bus being damaged during its arrival to Anfield this evening,” said a Liverpol statement. It is totally unacceptable and shameful behaviour of a few individuals. https://t.co/I9uihe2OYt

