Laporta presidente del Barcellona: cosa cambia in panchina? Koeman ora è più saldo

Il Barcellona ha il suo nuovo presidente, che in realtà è un volto già noto nel board dei blaugrana: Joan Laporta ora dovrà rimboccarsi le maniche se vuole riportare identità vincente a una squadra che negli ultimi anni ha regalato più delusioni che gioie ai tifosi culé. Tema focale l'allenatore: resterà Ronald Koeman? Nei mesi scorsi proprio Laporta ha sempre rassicurato l'olandese: "Merita rispetto, ha voluto il Barcellona ed è un grande della nostra storia. Non ha un compito facile ma ha è il nostro allenatore e ha un contratto che gli garantisce un certo margine" ha dichiarato lo scorso novembre. E si è ripetuto a gennaio, sottolineandone lo spessore umano: "Koeman è stato impeccabile. È stato intelligente, in grado di capire la situazione finanziaria del club". Segnali che portano nella direzione di una conferma dell'olandese, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2022. Nonostante le difficoltà e una Champions League ormai compromessa, la squadra è attualmente seconda in campionato, davanti al Real Madrid. Con in più una finale di Copa del Rey raggiunta in modo piuttosto epico, ribaltando uno 0-2 all'andata. Solo una finale persa malamente e un tracollo in campionato potrebbe portare al cambio di guida tecnica.