Lautaro cambia agente ma il rinnovo è pronto: stessa intesa economica e durata prevista

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Lautaro Martinez e spiega che a breve ci sarà un incontro col nuovo entourage del Toro per definire il contratto. Stesse basi dell'intesa trovata a gennaio, scadenza fissata al 2024: con gli agenti del passato, Yaque e Zarate, rottura sui diritti d'immagine dell'argentino e strascichi potenzialmente legali dall'esito incerto. Ma il cambio di agente non dovrebbe cambiare l'esito del contratto di Lautaro, pronto per essere definito nei prossimi giorni.