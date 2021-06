Lautaro e la nascita di sua figlia: "Il giorno dopo giocavamo con la Juve. Lei mi dà calma"

“Quella notte non ho dormito per niente”. Nella lunga intervista rilasciata a La Nacion in Argentina, Lautaro Martinez ha raccontato la nascita di sua figlia Nina: “È rimasta nell'incubatrice, ho firmato le carte e sono dovuto andare ad allenarmi perché il giorno dopo avremmo giocato la prima semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, in casa. Immagina, è nata mia figlia... ho finito l'allenamento nel pomeriggio, sono tornato in ospedale e sono rientrato, non potevo stare fuori. Poi sono semplicemente tornato a casa, perché accettavano un solo accompagnatore e c'era la madre di Agustina. Ho dovuto passare la prima notte della bambina lontano da lei.

Ora tutta la mia vita è cambiata. Ho cambiato il mio modo di vivere le cose, non solo a casa. Mi fa maturare. Penso a tutto due o tre volte, sono molto più calmo. Anche in campo: mi perdevo le partite perché venivo facilmente ammonito per aver protestato. Oggi ho subito una modifica. Nina mi dà tranquillità. Sento di essere maturato molto, di aver aperto la testa”.