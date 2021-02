Lautaro gol e tanta Inter, ma il derby è aperto: nerazzurri avanti 1-0 al 45'. Milan pericoloso

vedi letture

Tanta Inter, non abbastanza da chiudere il derby. I nerazzurri rientrano negli spogliatoi in vantaggio col risultato di 1-0 sul Milan: decide, a fine primo tempo, la rete siglata dopo cinque minuti da Lautaro Martinez su assist del suo partner in crime Romelu Lukaku.

MEGLIO L’INTER, MA BRIVIDO THEO - Gol a parte, il primo tempo premia l’Inter anche sotto il profilo del gioco: al netto di un paio di incertezze difensive, la squadra di Conte va avanti compatta e coesa. Sfiorando anche il bis, con Lukaku che pasticcia e Perisic che impegna Donnarumma. Il Diavolo, però, c’è: di una delle amnesie nerazzurre prova ad approfittare Ibra in avvio, scavalcata la mezz’ora è Theo Hernandez a far sudare freddo Conte. Palla a fil di palo. Nel finale, più presente il Milan, cresciuto col passare dei minuti. Non basta, per ora, a sovvertire il risultato. Anche perché l'ultima occasione in ordine cronologico è di Skriniar. Inter avanti, ma ci sono altri 45’ da giocare.