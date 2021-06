Lazio, 7 giocatori in scadenza nel 2022: Strakosha, Luiz Felipe e Marusic i casi più spinosi

Deve provare ad accontentare le richieste tecniche di Sarri, sfoltire la rosa con i 19 giocatori che tornano dai prestiti e capire il futuro di alcuni elementi importanti, come Correa, Strakosha e Lazzari: giocatori che non solo sul mercato ma che, in caso di offerta all'altezza, possono partire per fare un tesoretto di mercato. Ma a rendere ancora più incandescente l'estate del ds della Lazio Igli Tare ci sono anche i 7 giocatori dell'attuale rosa in scadenza nel giugno 2022: Marusic, Patric, Caicedo (più lontano dall'Inter), Leiva, Reina, Strakosha e Luiz Felipe.Tra dodici mesi si libereranno a zero, già a gennaio potranno accordarsi con altri club. Un po' come successe con De Vrij, un boccone amaro che non tutti a Roma hanno ancora digerito. Per una questione di età e centralità nel progetto, le situazioni più urgenti sono quelle di Luiz Felipe, Marusic e Strakosha. Se il primo è sulla strada giusta per la firma, in aria già da diverso tempo, gli altri rappresentano due casi molto spinosi. Da risolvere in fretta per evitare brutte sorprese.

Per Marusic i rapporti con gli agenti, gli stessi di Milinkovic e del nuovo acquisto Kamenovic, sono ottimi e già da mesi si sta discutendo di un rinnovo che è ancora molto lontano. Perché il montenegrino, uno dei migliori quest'anno, prende 750 mila euro e vorrebbe un cospicuo aumento. Le parti sono a lavoro, Tare vuole blindarlo ma servirà tanto lavoro diplomatico. Così come per Strakosha, che da titolare inamovibile è diventato la riserve di Reina (quest'anno l'albanese classe '95 ha giocato soltanto 11 volte). Ha rifiutato due proposte di rinnovo, non ha apprezzato l'atteggiamento di Inzaghi e della società. Ora lui e tutta la Lazio sono difronte a un bivio: se rimarrà sarà il titolare, o almeno è quello assicurano da Formello, oppure in caso di offerta importante saluterà.