Lazio, Acerbi e il siparietto con Lotito: "Ora mi vado a preparare per il discorso del presidente..."

vedi letture

Per festeggiare la Giornata internazionale della Donna, la Lazio ha organizzato all'Olimpico, insieme all Associazione delle Forze di Polizia ARGOS, una conferenza per sensibilizzare il pubblico sulla violenza di genere. Presenti all'evento, Lotito e Acerbi. "La violenza è inaccettabile, soprattutto contro le donne. Ogni gesto - ha commentato il difensore - del genere deve essere condannato, quasi come un omicidio. Denunciate senza avere paura, perché se un uomo si comporta così una volta lo può fare di nuovo".

Poi, il saluto finale di Acerbi: "Purtroppo ora devo andare ad allenarmi e soprattutto mi vado a preparare per il discorso del presidente....". Lotito, seduto accanto, sorride. nel pomeriggio si recherà a Formello per strigliare la squadra dopo la terza sconfitta consecutiva.