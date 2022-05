Lazio, addio a Strakosha e Pepe Reina. Tare ha già l'accordo per Sergio Rico e Provedel

Nonostante Lotito avesse pianificato un ultimo tentativo per tentare la strada del rinnovo di contratto di Strakosha, il tecnico Sarri è stato molto intransigente in questo senso e ha chiesto espressamente un rinnovamento tra i pali. Il preferito è sempre stato Carnesecchi che essendo in scadenza con l'Atalanta nel 2023 può essere preso con una decina di milioni. Il problema è che Tare ha già un'intesa con l'agenzia "You first sports", la stessa che segue Luis Alberto, per portare Sergio Rico a Formello. Sarri si accontenterebbe anche se, in seconda battuta avrebbe preferito uno tra Consigli e Vicario. Per il ruolo di vice, con Pepe Reina che dirà addio nonostante l'opzione di prolungamento in caso d'Europa, è già stato scelto Provedel che si svincolerà dallo Spezia. A riportarlo è Il Messaggero.