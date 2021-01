Lazio, Anderson ha detto no al Crotone: nemmeno Stroppa è riuscito a convincerlo

Djavan Anderson ha detto no al prestito al Crotone dopo che la Lazio aveva già dato il proprio assenso al trasferimento. Il calciatore aveva parlato anche con il tecnico Giovanni Stroppa ma non è stato convinto dai calabresi che hanno ricevuto anche il no di Sam Lammers dell'Atalanta dopo che con la Dea era stato raggiunto un accordo di massima per il prestito secco. A riportarlo è Tuttosport.