Ufficiale Un ex Lazio per il Lecco: i blucelesti tesserano Djavan Anderson. Era fermo dal 2023

La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Djavan Anderson, classe 1995, centrocampista olandese, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nato ad Amsterdam, nel 2010 è entrato nel settore giovanile dell’Ajax, arrivando fino all’Under 19, con cui ha giocato anche in Youth League. Contestualmente ha raccolto presenze con le nazionali giovanili dell’Olanda.

Ha fatto il suo esordio da professionista con l’AZ Alkmaar, poi si è trasferito al Cambuur, prima di arrivare in Italia nel 2017 grazie al Bari, con cui milita in Serie B per una stagione. Successivamente veste le maglie di Salernitana e Lazio: in biancoceleste colleziona 10 gettoni, 9 in Serie A e uno in Coppa Italia, tra il 2019 e il 2021.

Negli anni successivi è tornato in Serie B con il Cosenza, poi in Eredivisie con il PEC Zwolle e nel 2022/23 in League One inglese con l’Oxford United.

Indosserà la maglia numero 6.