Lazio, Andreas Pereira: "Questa squadra non si arrende mai. Pensiamo a martedì"

Sconfitta pesante per la Lazio, la seconda consecutiva dopo il Bayern. Andreas Pereira, sul proprio profilo Instagram, ha commentato il 2-0 subito a Bologna: "Non è stata una bella giornata! Ma questa squadra non si arrende mai! Sono sempre pronto, sono sempre qui per aiutare e per giocare ogni minuto possibile! Alza la testa e pensa a martedì! Forza Lazio".