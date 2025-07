Lazio arrugginita in amichevole: il prossimo test con l'Avellino è già un esame per tre

Nell’amichevole contro la Primavera vinta domenica sera a Formello, la Lazio di Maurizio Sarri ha mostrato qualche ruggine e, soprattutto, le difficoltà di adattamento dei nuovi arrivati. Come scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, i giocatori che il tecnico toscano non ha ancora allenato da vicino sono apparsi spaesati, poco incisivi e lontani dai ritmi richiesti.

Tra tutti il caso più 'preoccupante' è quello di Tijjani Noslin. L’olandese, acquistato per oltre 15 milioni di euro, è apparso insicuro e impacciato, lontano parente dell’esterno brillante visto a Verona. Lontano dalle gerarchie, rischia di partire dietro a Zaccagni e Pedro sulla sinistra, ma anche dietro Dia e Castellanos in attacco. Il test contro l’Avellino, in programma sabato sera a Frosinone, sarà cruciale per il suo futuro. Con il mercato bloccato, la Lazio potrebbe valutare una sua cessione solo in caso di offerta che eviti minusvalenze.

Segnali poco convincenti anche da Nuno Tavares, frenato dalla paura di nuovi infortuni muscolari dopo i numerosi problemi dello scorso anno. Il terzino ha giocato un primo tempo sottotono, limitandosi nelle sortite offensive. Infine Dele-Bashiru dovrà dimostrare di poter diventare una mezzala affidabile nel sistema di Sarri. L’ex tecnico del Verona non era riuscito a disciplinarlo tatticamente; ora, il "Comandante" proverà a plasmarlo per un centrocampo che necessita nuova linfa. Ma serve un cambio di marcia.