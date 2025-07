TMW Juventus, ecco Joao Mario. Il portoghese arrivato in città, domani visite e firma sul contratto

La Juventus accoglie l'ultimo arrivo del calciomercato. In questi minuti è infatti sbarcato all'aeroporto di Caselle il nuovo esterno bianconero, il portoghese Joao Mario. Dopo l'arrivo di Jonathan David a parametro zero ed i riscatti di Kalulu e Conceiçao, dunque, un altro innesto in entrata per la rosa bianconera di Tudor.

Il classe 2000, dopo aver lasciato il ritiro del Porto nel pomeriggio di oggi, sta così vivendo le sue prime ore in Italia in attesa di svolgere le visite mediche nella giornata di domani per poi firmare il nuovo contratto con i bianconeri e mettersi subito a disposizione di mister Igor Tudor.

Un'operazione che la Juventus ha definito in poco tempo, con un altro esterno come Alberto Costa che fa invece il percorso inverso accasandosi ai Dragoes. Due operazioni che vanno di pari passo ma che formalmente saranno scollegate e che porteranno nelle casse juventine anche una piccola plusvalenza: l’ex Vitoria Guimaraes, acquistato dalla Juventus lo scorso gennaio per circa 12,5 milioni di euro, porterà nelle casse della Vecchia Signora circa 16 milioni di euro. Una piccola plusvalenza per quanto riguarda il suo cartellino, con quello di Joao Mario che invece costerà una cifra complessiva di circa 12 milioni di euro.