Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali: Dea rivoluzionata, gioca Luis Alberto

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta, in campo tra meno di un'ora per il posticipo di questo sabato di Serie A. Tante defezioni nella squadra di Gian Piero Gasperini, che schiera dall'inizio il giovane Scalvini e Piccoli a guidare l'attacco insieme a Miranchuk. Da capire come si schiereranno gli uomini del Gasp, con Scalvini che potrebbe partire anche da mediano al fianco di Freuler, modificando la difesa a tre. Per Sarri scelte confermate: c'è Luis Alberto, con Zaccagni e Felipe Anderson nel tridente d'attacco.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Sarri.

ATALANTA (4-4-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Pessina, Freuler, Pezzella; Miranchuk, Piccoli.

Allenatore: Gasperini